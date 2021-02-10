بدء اجتماع المجلس التنفيذى بالوقوف دقيقة حداد على شهيد الواجب الوطنى "محمود رضا"

بورسعيد - محمد عزام

استهل المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد ، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الواجب الوطنى المجند محمود رضا مندور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

ودعا المحافظ الجميع للوقوف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدى للإرهاب بكل صورة وأشكاله والعمل لرفعة شأن مصر.

وأضاف المحافظ أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن فى التضحية من أجله، مؤكدا قدرة الشعب المصرى وقواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب.

وترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء مجلس الشيوخ عادل لمعى والدكتور عاطف علم الدين وعضو مجلس النواب، حسن عمار، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكرى والاجهزة التنفيذية.

حيث تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة وبدء مناقشة الموضوعات الجديدة واستعرض محافظ بورسعيد فى كلمتة مجمل المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا فى العديد من القطاعات.



الحضور بالمجلس التنفيذى



المجلس التنفيذى بمحافظة بورسعيد