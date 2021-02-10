النائب الجمهورى جيم جوردان: العودة للاتفاق النووى ستكون خطأ

كتب أحمد عرفة

أكد عضو مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان، أن العودة للاتفاق النووي ستكون خطأ، وفقا لخبر عجال بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عضو مجلس النواب الجمهورى: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان صحيحا.

وفى وقت سابق قال حسن روحانى الرئيس الإيرانى، إنه حتى الساعة لم نشهد أى إجراء مناسب وواقعى من قبل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن العقوبات، متابعا: نفذنا جميع التزاماتنا وتعهداتنا بشأن الاتفاق النووى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف حسن روحاني: إذا عادت مجموعة 5+1 إلى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي فسنعود ونعمل بجميع التزاماتنا، موضحا أنه لا يمكن لأى طرف أن ينتظر من إيران اتخاذ الخطوة الأولى لأنها لم تنسحب من الاتفاق النووى.

وقال الرئيس الإيراني، إن من انسحب من الاتفاق النووى أولا هو من يجب عليه اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي، متابعا أنه في أي لحظة تعود فيها الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي وتنفذ التزاماتها سننفذ جميع التزاماتنا.

وأشار حسن روحانى، إلى أنه التدخلات الأجنبية في المنطقة تضر بالأمن والاستقرار فيها، موضحا أن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة يتم فقط عبر الحوار بين دولها.