المرور على 22 منشأة طبية خاصة وتشميع معملين لإدارتهما دون ترخيص ببنى سويف.. صور

بنى سويف _ هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي، المدير العلاجي لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة أهناسيا ضمن خطة المديرية التي يجرى تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

ومرت الحملة على 24 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق وتشميع 2 معمل طبي غير مرخصين، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وتحريز أدوية مدرجة جدول وغرفة عمليات بإحدى العيادات وتحريز كيماويات منتهية الصلاحية ورصد جهاز أشعة داخل إحدى العيادات الخاصة وجاري استصدار قرار الغلق،وقد شارك في الحملة كل من: الدكتور أحمد عبد العظيم، الدكتورة دينا أحمد والدكتور مصطفي الدهشان والدكتورة رباب الجمل.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، عن تقديره للجهود التي تقوم بها أجهزة المديرية بشكل عام وإدارة العلاج الحر بشكل خاص، مشيرا إلى أدائهم المتميز من خلال الحملات المكثفة التي يقوم بها أعضاء الفريق بالمديرية والإدارات الصحية والتي تجوب كل المراكز والمدن، لمواجهة أية ممارسات احتكارية تستهدف حجب الأدوية أو المستلزمات الطبية وإحكام السيطرة لمنع تداول أي أدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمرضى.



حملة للعلاج الحر في بنى سويف



ضبط منشآت طبية خاصة اغلاق 5 منشات طبية خاصة



إغلاق منشآت طبية مخالفة





إغلاق منشآت طبية مخالفة

