المبعوث الأمريكى الخاص لليمن يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأوضاع

كتب أحمد عرفة

بحث تيموثي ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن مع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث تطورات الوضع باليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها بحث وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن سبل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وفى وقت سابق قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، متابعا: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: ندعم الحلول السياسية لحل أزمات المنطقة، متابعا: نرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.