"القومى للمرأة" بالإسماعيلية ينظم ندوة بعنوان "احميها من الختان"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم فرع المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية ندوة "احميها من الختان" فى قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بحضور 25 من سيدات القرية.

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفى إطار جهود حملة " إحميها من الختان " التى يتبناها المجلس القومى للمرأة للقضاء على ختان الاناث واحتفالا باليوم العالمى لمناهضة الختان، الذى تم إقراره فى 6 فبراير 2003 بالإعلان الرسمي عن "عدم التسامح المطلق تجاه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية".

جاء ذلك بحضور ورئاسة الدكتورة عفاف الكومى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، ولبنى ذكى مقرر مناوب الفرع، وسلوى عزت محامية مكتب الشكاوى، وبحضور الشيخ محمود محمد محمود واعظ بمنطقة وعاظ الإسماعيلية، وأنور مجاهد مسئول إعلام تنظيم الأسرة، ومنال إبراهيم، مسئول إعلامى إدارى الإعلام والتثقيف بالصحة، وأمنة عبد الرازق أخصائى ثقافى .

وتضمن اللقاء الحديث عن المنظور الصحى وعلاقته بالتقاليد الموروثة وكيفية مواجهة فكر عادة ختان الإناث والأضرار النفسية والجسدية التى تعانى منها المتعرضات للختان، كما أن العديد من الفتيات اللاتى تعرضن للختان فقدن حياتهن بسبب الختان، ومن المنظور الدينى الختان فى الدين لا أساس دينى له وأنه من العادات المرذولة والتى تصيب الفتاة بالعقد النفسية وأنه أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق خاصة فى السنوات الاولى للزواج ومن ناحية الشق القانونى أنه جريمة يعاقب عليها القانون، كما تم التأكيد على أهمية دور المجلس القومي للمرأة لمواجهة ظاهرة الختان كأحد مظاهر العنف ضد المرأة ودور المجلس فى مساندة ودعم السيدات ممن تعرضن للختان.



قيادات ندوة احميها من الختان في الإسماعيلية



جانب من الندوة