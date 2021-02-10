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العربية: بدء عملية إزالة الألغام من على جانبى الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:56 م
العربية: بدء عملية إزالة الألغام من على جانبى الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة ليبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء عملية إزالة الألغام من على جانبي الطريق الساحلي الذي يربط سرت بمصراتة.

وقبلها حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وفقا لمصادر إعلامية.

ودعا مجلس الأمن في بيان جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفى وقت سابق قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه القضية مهمة للمجتمع الدولى بشكل عام.


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