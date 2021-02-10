وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن معدل العدوى والإصابات تقل عن مستوى الذروة الذي بلغته الشهر الماضي إلا أنها تظل مرتفعة ويظل النظام الطبي تحت ضغط شديد، لافتة إلى أن الفيروس ينتشر بشكل أكبر بين كبار السن بسبب بؤر العدى في المستشفيات ودور المسنين والتجمعات العائلية.



من جهتهم.. قال الخبراء: "إن الأولوية القصوى حاليًا هي منع حدوث المزيد من الإصابات بين كبار السن وتقليل عدد الحالات الخطرة.. وانخفض عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات من 2876 حالة الأربعاء الماضي إلى 2606 حالات حتى أمس الثلاثاء".



يُذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو قد سجلت اليوم 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويزيد إجمالي الحالات المسجلة بالعاصمة منذ بداية الجائحة على 100 ألف حالة.