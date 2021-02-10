استطلاع رأى: ثقة الإيطاليين بحكومة ماريو دراجى تصل إلى 61 %

فاطمة شوقى

كشف استطلاع جديد للرأى فى إيطاليا اليوم الأربعاء، عن أن الثقة بحكومة يقودها رئيس الوزراء المكلف ماريو دراجى وصلت إلى نسبة 61%.

وأظهر الاستطلاع - الذى أجرته مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة (Emg-Different) لبحوث السوق والآراء - أنه ردا على السؤال عن "مدى ثقتك في ماريو دراجى"، الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى، أجاب 61% من المشاركين بكلمة: "كثيرًا"، 25% "إلى حد ما"، 14% "قليلا"، و 11% "كلا على الإطلاق"، وامتنع 14% عن الإجابة"، بحسب ما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية.

كما كشف استطلاع الرأى عن أن دراجى محبوب أكثر بين الرجال (بنسبة 61%)، مقارنة بالنساء (58%)، أما بالنسبة للإجابة على أساس العمر، فقد كانت متنوعة للغاية: فمن بين من يؤيدون دراجى 45% أقل من 35 عامًا، و59% فى الفئة العمرية بين 35ـ54 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ55 عاما، فقد وصلت نسبة قبوله إلى 80%.

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، فمن بين الواثقين 68% فى وسط البلاد، و66% في الشمال الغربي، و64% في الشمال الشرقي، و61% في الجزر، و51% فقط في الجنوب.. أما على صعيد الأحزاب، فينظر بثقة إلى دراجي، ما يصل إلى 93% من ناخبي الحزب الديمقراطي، 81% من الرابطة، 44% من حركة خمس نجوم و33% فقط من أخوة إيطاليا.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد كلف ماريو دراجي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد استقالة جوزيبي كونتي من رئاسة الحكومة.. وأجرى دراجي محادثات مع الأحزاب السياسية في البلاد لحشد الدعم لحكومته التي ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.