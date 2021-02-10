اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اجتماع أمنى عراقى موسع لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلاد

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:00 ص
اجتماع أمنى عراقى موسع لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلاد مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث اجتماع أمني عراقي موسع عقد في بغداد اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وأفاد بيان صحفي حكومي أن الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقادة الأمنيين العراقيين, أكد أهمية الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته.

مصطفى الكاظمى

العراق

الجيش العراقى

أخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة