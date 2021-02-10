اجتماع أمنى عراقى موسع لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلاد

بحث اجتماع أمني عراقي موسع عقد في بغداد اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وأفاد بيان صحفي حكومي أن الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقادة الأمنيين العراقيين, أكد أهمية الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته.
اجتماع أمنى عراقى موسع لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلادالأربعاء، 10 فبراير 2021 06:00 ص
مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندريةالثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:26 م
أبراج الكويت ومعالم العراق تتزين بالأحمر دعما للإمارات فى رحلتها للمريخ.. فيديو وصورالثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:05 م
العراق يؤكد أهمية إعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربيةالإثنين، 08 فبراير 2021 08:44 م
خارجية العراق: نتطلع لتوجه الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم قضايانا المشتركةالإثنين، 08 فبراير 2021 05:44 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة