30 شابا بالعريش يواصلون حملات تنظيف شواهد القبر ويساعدهم كبار سن

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، حملات خيرية متواصلة، ينفذها نحو 30 شابا يقومون متطوعون برفع العوالق وبقايا أشجار الصبار والقمامة من بين شواهد القبور بمدافن حى أبو صقل بالعريش أحدى أكبر مقابر المدينة.

الحملات التطوعية شارك بها الشباب وكبار سن وسائقين ، لمعاونتهم فى التخلص من النفايات التى يستخرجونها ونقلها لخارج المدافن.

وقال عيد الشلبى، وسالم العلاقمى ، وجمال العلاقمى " من رموز المنطقة بحى أبو صقل والقائمين على خدمة المقبرة ، إن ما قام به شباب منطقتهم هى جهود مهمه للتخلص من كثير مما علق بشواهد القبور، وتمثلت فى أشجار صبار وأشواك وأعشاب وغيرها .

وأكدوا أنهم تواجدوا مع الشباب بهدف تشجيعهم ومساعدتهم فى كل ما يحتاجونه أثناء عمليات التنظيف التى يواصلونها .

وأشار " حميد عبده " أحد المشاركين، إلى أنه يشارك أصدقائه وأبناء منطقته هذه الجهود بتخصيص مايقارب نحو ساعتين من وقته إسبوعيا ، ودورهم يتمثل فى تخصيص مساحة لتنظيفها ثم يبدأون بتقطيع أشجار الصبار التى نمت بشكل متزايد وأصبحت تشكل عوائق طبيعية تمنع تحركات من يحضرون لدفن أمواتهم أو زيارتهم.

وأكد عبد المالح ، أحد المشاركين، أنهم اعتادوا المشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية لمساعدة أهلهم، وكان أخر المبادرات تنظيف المقابر التى أخذت وقتا أكثر، نظرا للحاجة لجهود كبيرة حتى يمكن الانتهاء من تنظيف كل المساحات .

وقال خليل الليثى، منسق المبادرة، إن عدد المشاركين فيها 30 شابا ، إنضم لهم أطفال وكبار سن من أبناء الحى الكائن فيه المقابر وهو حى أبوصقل ، الجميع يتسابقون فى المشاركة .

وأضاف أن الحملة إنطلقت منذ نحو شهر وتتواصل مرة إسبوعيا بهدف الانتهاء من تنظيف كامل مساحة المقبرة ، وتم حتى الآن الانتهاء من تنظيف مساحات فيها قرابة 120 قبرا .

وأوضح منسق المبادرة أن عدد كبير من المتطوعين يحضر للمشاركة ، ويؤزرهم بشدة أحد سائقى اللودر وهو هانى عبدالخالق وسائقين آخرين يتبرعون جميعا بمعداتهم للمساعدة فى نقل كل مايجمعه الشباب لنقله لخارج المكان ، كما إنضم للحملة أصحاب عربات كاروا يحضرون بدورهم متطوعين .

وتابع خليل الليثى أن المبادرة مفتوح مدة تنفيذها حتى الانتهاء من كل أعمال التنظيف ، ثم زراعة الأشجار والورد وتهيئة الممرات بشكل ملائم .

وأكد أن دعم الشباب مهم لتشجيعهم من كافة جهات الاختصاص بالمحافظة ، إلى جانب متابعة مجلس المدينة متمثلا فى رئاسة الحى ، لافتا أنها المبادرة الثالثة من نوعها ، وأن المخلفات التى تم رفعها من موقع المقابر هى أعشاب نامية بين شواهد القبور ، وكميات متراكمة من نبات الصبار البرى ، ومخلفات متطايرة تراكمت نتيجة تطاير الأوراق من فترات سابقة حول الأسوار ، وسبقها الانتهاء من توسيع باب مقابر حى أبو صقل لدخول سيارة الإسعاف وسيارات نقل الموتى لداخل المقابر ، وأعمال دهانات الأسوار، وتركيب لوحات مضيئة على أبوابها ، ورفع كفاءة أسوار المقبرة، بخطوات بدأت بدهان الأسوار، والاستعانة بفنانين وخطاطين نقشوا آيات قرآنية وأحاديث وأدعية بعد إزالة كل ما كتب عليها من عبارات وإعلانات تراكمت على مدار عشرات السنوات ، وتركيب لوحة مضيئة على البوابة الرئيسية .

كما تم فى وقت سابق ، القيام بإزالة أكوام القمامة والأتربة المتراكمة، وتنظيف الحشائش وتقليم الأشجار وإعادة تهيئة الممرات بين شواهد القبور وتجهيز ممرات جديدة لتسهيل الحركة داخل المقابر .

وأشار إلى أن مجموعة المشاركين يطلقون حملتهم "ابدأ بنفسك" ويستهدفون أن يبدأون بمشاركة بعضهم البعض فى خدمة مجتمعهم وفق الاحتياجات دون انتظار ، وسبق لهم وقاموا قبل سنوات بحملة مماثلة لتنظيف المقابر ، وحملات تنظيف الشوارع ، وتجهيز كشوف للمتبرعين بالدم لتكون تحت طلب المرضى بالمستشفيات .



المشاركون فى الحملة



بمشاركة كل الاعمار



تنظيف مساحات



تنظيف مقابر ابوصقل بالعريش



جانب من اعمال تنظيف المقابر



شباب متطوعون ينظفون المقابر



كبار سن مع الشباب