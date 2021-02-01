مشاهير بريطانيا يتمنون الشفاء العاجل للكابتن توم مور.. بوريس جونسون فى المقدمة

ريهام عبد الله

أرسل المشاهير والسياسيون البريطانيون، وموظفو هيئة الرعاية الصحية، والبريطانيون، تمنياتهم العاجلة بالشفاء إلى الكابتن السير توم مور، بعد نقله إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا.

وشاركت عائلة المسن البالغ من العمر 100 عام أخبار دخوله المستشفى وكشفت كيف عانى من الالتهاب الرئوي على مدى "الأسابيع القليلة الماضية'' قبل أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



السير توم مور

ونُقل المحارب القديم إلى مستشفى بيدفورد في بيدفوردشاير، بعد أن طلب "المساعدة لأنه يعانى من صعوبة فى التنفس" لكنه ليس حاليًا في العناية المركزة.



الكابتن توم مور

كما كشف متحدث باسم العائلة أن المحارب القديم لم يحصل على لقاح فيروس كورونا بسبب معركته مع الالتهاب الرئوي.

ذهب مور، وهو في الأصل من كيجلي، غرب يوركشاير، لقضاء عطلة أحلامه في بربادوس في ديسمبر الماضى بعد أن عرضت عليه الخطوط الجوية البريطانية رحلات مجانية إلى منطقة البحر الكاريبي، ولم يُشاهد علنًا منذ عطلة ما قبل الكريسماس، لكنه غرد أثناء مغادرته: "لقد منحني الدعم الذي أظهرته في عام 2020 طاقة متجددة، واليوم يمكنني وضع علامة أنى حققت شئ من قائمة الأشياء الخاصة بي. ''



بوريس جونسون

وقاد رئيس الوزراء بوريس جونسون التمنيات بالشفاء العاجل للسير توم مور، بعد انتشار خبر معركته مع كوفيد 19، وقال:" أفكاري كثيرًا مع كابتن توم مور وعائلته، لقد ألهمت الأمة كلها، أننا جميعًا نتمنى لك الشفاء التام".

وكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر: "تأمل الأمة بأكملها أن تتحسن قريبًا، كابتن توم مور لقد كنت مصدر إلهام لنا جميعًا طوال هذه الأزمة".



مشاهير بريطانيا

ومن جهته قال عمدة لندن صادق خان: "شكراً لخدمة الرعاية الصحية الرائعة لرعايتها كابتن توم مور على أمل الشفاء العاجل ورؤية الكابتن توم مع أسرته في المنزل قريبًا".