طالب هندسة يصمم محاكاة لموقعة كمين البرث بالرسوم المتحركة للأطفال.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

صمم عمر خالد عبدلله، الطالب بكليه الهندسة، فيديو للرسوم المتحركة عبارة عن محاكاة لما تم في موقعة كمين "البرث" بين رجال القوات المسلحة بقيادة العقيد اركان حرب أحمد منسى، ومجموعة من الإرهابيين، كي يتم تسهيل توصيل المعلومة للأطفال بسهولة ومعرفة مدى صعوبة هذا اليوم، وبطولة وشجاعة أبطال القوات المسلحة بهذه الواقعة.

فيما قال الطالب عمر خالد لـ "اليوم السابع"، إنه استشعر الفخر الكبير خلال عرض موقعة كمين البرث بشمال سيناء، والتى تم تجسيدها خلال مسلسل "الاختيار"، والذى أطهر مدى شجاعة وبسالة أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل خدمة هذا الوطن، وأنه لا يوجد أغلى من النفس لتقديمها لرفعة هذا الوطن.

وأضاف "عمر"، أنه حاول تصميم نموذج محاكاة للواقعة لكن باستخدام الرسوم المتحركة من أجل توصيل هذه الشجاعة بشكل أفضل للأطفال وصغار السن، وبث روح الانتماء للوطن منذ نعومة أظافرهم، وإيضاح كم الشجاعة التى كان عليها أبطال هذه المعركة أمام خسة وندالة الإرهابيين.

وأوضح "عمر"، أنه يتمنى أن يتم تحويل مسلسل "الاختيار" إلى مسلسل أو فيلم كرتونى لبث هذه الروح فى نفوس الصغار لما لها من قدرة كبيرة على الوصول أسرع للأطفال، موضحا أن البرامج التى درسها بالكلية مثل "الجرافيك"و "الإنيميشن" سهلت الانتهاء سريعا من الفيديو.

تصميم كمين البرث خلال الفيديو



جانب من المحاكاة



على مصر