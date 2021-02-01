اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 فبراير 2021 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر: 35 فريق طبى يتابعون حالات العزل المنزلى

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:47 م
صحة البحر الأحمر: 35 فريق طبى يتابعون حالات العزل المنزلى متابعة حالات العزل المنزلى بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تم التوجيه بمواصلة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات  وتم خضوعهم للعزل المنزلى وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أن كذلك تتابع الفرق الطبية المخالطين للمرضي، مع مراعاة كبار السن ومرضى الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلى من خلال 35 فريق طبي، بينهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21  فريق ثابت.

وتم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، مؤكداً على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

IMG_0676

 
 

 

IMG_0677
 

 


العزل المنزلي

كورونا

صحة البحر الأحمر

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة