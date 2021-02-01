صحة البحر الأحمر: 35 فريق طبى يتابعون حالات العزل المنزلى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تم التوجيه بمواصلة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلى وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أن كذلك تتابع الفرق الطبية المخالطين للمرضي، مع مراعاة كبار السن ومرضى الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلى من خلال 35 فريق طبي، بينهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21 فريق ثابت.

وتم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، مؤكداً على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.