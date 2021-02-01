سكرتير شمال سيناء: الغرض من منظومة إدارة أصول الدولة هو الاستغلال الأمثل

شمال سيناء - محمد حسين

ترأس العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماع لجنة إدارة أصول الدولة المؤجرة والغير مستغلة، بحضور مديرى الشئون القانونية والمالية وأملاك الدولة والمعلومات وعدد من الإدارات المعنية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء لتنفيذ المرحلة الثانية من التحول الرقمى لإدارة أصول الدولة من خلال استخدام التطبيق اللوحي، وتوفير متطلبات تشغيل المنظومة.

وأشار سكرتير محافظة شمال سيناء، إلى أن الغرض من المنظومة الالكترونية لإدارة أصول الدولة هو الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة وترشيد الأصول والتحول الرقمى وتكاملها مع قواعد البيانات وأحكام السيطرة عليها من التعديات والتسعير العادل ورفع كفاءة تحصيل مقابل استغلال تلك الأصول.

وجه الغندور بتوحيد بنود عقود استغلال أصول الدولة بشمال سيناء وميكنتها، سواء كانت عقود حق انتفاع أو استغلال أو تأجير أو استثمار، مشيرًا إلى أن معظم العقود المبرمة لاستغلال أصول الدولة حق انتفاع.