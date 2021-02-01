اليوم السابع
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فى جولة مفاجئة..

رئيس مياه القناة يكافئ العاملين فى محطة معالجة الصرف الصحى بالقصاصين

الإثنين، 01 فبراير 2021 09:20 م
رئيس مياه القناة يكافئ العاملين فى محطة معالجة الصرف الصحى بالقصاصين رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين
الإسماعيلية - صبرى غانم

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فاجأ اللواء عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مساء اليوم الاثنين، مجمع محطات مياه القصاصين، ومحطة معالجة الصرف الصحي الكبرى، وذلك لمتابعة المراحل النهائية للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى، ومتابعة المراحل الأخيرة من أنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة الحديثة، ليصل عدد محطات مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يومياً، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال كانت 8000 متر مكعب يومياً.

وأكد اللواء عبد الحميد، خلال زيارته المفاجئة لمجمع محطات مياه القصاصين، علي قياس جودة الأعمال أثناء عملية صيانة المحطات، وتشكيل لجنة لحصر الخردة الناتجة عن عملية الإحلال والتجديد ووضعها داخل مخازن الشركة فوراً، بالإضافة نقل جميع أغطية البلاعات المتواجدة في فناء مجمع المحطات ونقلها الي مخازن الشركة، وإحلال وتجديد أحد جوانب سور المجمع المتهالك بطول 120 متراً.

كما قرر اللواء عصمت، صرف حافز 20% لاثنين من العاملين بالشركة أحدهما فني ميكانيكي، وأخر فني كهربائي، وذلك بسبب أدائهما المتميز وجهودهما وتفانيهم في العمل، كما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة صرف أطقم الافرول الخاصة بالعمال في جميع قطاعات ومحطات فوراً، محذراً أنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.

كما فاجأ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لهم، وذلك تحفيزاً لنضبطهم وتفانيهم في العمل، وتحتوي على محطة معالجة وعدد 3 محطة رفع وشبكات انحدار بطول 28 كم وخطوط طرد بطول 26 كم وخط السيب بطول 15 كم، كما أن المحطة تعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب / يوم. وتخدم 150000 نسمة موزعين على مدينة القصاصين وتوابعها 6 قرى.

وأشار رئيس مياه القناة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة، والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (10)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (10)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (11)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (11)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (12)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (12)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (1)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (1)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (2)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (2)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (3)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (3)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (4)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (4)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (5)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (5)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (6)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (6)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (7)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (7)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (8)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (8)

 

رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (9)
رئيس مياه القناة خلال تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بالقصاصين (9)

 


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