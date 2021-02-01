"رئاسة الحرمين" توزع حقائب التعقيم للوقاية من كورونا على المعتمرين.. صور

كتب إيهاب محمد

شاركت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عبر عدد من منسوبيها، في توزيع حقائب تحتوي أدوات تعقيم على قاصدي الحرم المكي، وذلك ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لشئون الحرمين، تزامنًا مع جهودها للوقاية من فايروس كورونا المستجد.



توزيع ادوات تعقيم

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها، إن الحملة تركز خلال برامجها في نسختها الخامسة على توزيع أدوات النظافة والتعقيم، للوقاية من الأمراض، وتكثيف دورات التعقيم لمرافق المسجد الحرام، والتنبيه على جميع العاملين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، بسبب جائحة فايروس كورونا.



توزيع ادوام تعقيم للحماية من كورونا

يشار إلى أن الرئاسة العامة بصدد تنظيم ندوة بعنوان: "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا" (عن بعد) يوم الأحد الموافق 2021/2/7