جارديان: فرصة ضئيلة لإدانة ترامب فى محاكمة "الشيوخ" ..والرد على التهم غدا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه لم يتبق أمام الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، سوى ساعات قليلة قبل الموعد النهائي للرد رسميًا على تهمة الإقالة الموجهة إليه، ومع ذلك، لا يزال يجاهد لتجميع دفاع قانوني ، حيث أعلن أنه عين محاميين جديدين بعد أن استقال فريق من خمسة أشخاص فجأة.

وأمام ترامب حتى ظهر يوم الثلاثاء- السادسة بتوقيت القاهرة- للرد على تهمة التحريض على التمرد، لتشجيعه على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الذي قتل فيه خمسة أشخاص، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ في 9 فبراير.

مع إشارة معظم الجمهوريين إلى دعم الرئيس السابق، يُنظر إلى المحاكمة على أنها فرصة ضئيلة لإدانة لترامب، مما سيفتح الطريق أمام مجلس الشيوخ لمنع ترامب (74 عامًا) من تولي المنصب مرة أخرى.

لكن لا يزال يُنظر إلى المحاكمة على أنها اضطراب يحتمل أن يكون مفاجئا في واشنطن ، حيث تعمل إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن بقوة لإنجاز أجندتها على الأرض ، ويحاول بعض القادة الجمهوريين الابتعاد عن ترامب.

قال علماء القانون إن المحاكمة قد تكون خطيرة بشكل خاص، إذا بنى ترامب قضيته حول كذبه بأن انتخابات نوفمبر قد سُرقت وأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يؤيدون هذه الكذبة فعليًا، بأعداد غير مسبوقة، من خلال التصويت على التبرئة.

أشارت عدة تقارير إلى أن ترامب تخلى عن فريقه القانوني السابق لأنهم لم يكونوا مستعدين لترديد كذبة تزوير الانتخابات، ولم يشر محامو ترامب الجدد، ديفيد شوين وبروس كاستور، إلى نوع الدفاع الذي خططا له.