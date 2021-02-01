تعرف على الدول العشر الأكثر تفوقا فى تطعيم سكانها.. بلدان عربيان فى القائمة

كتبت ريم عبد الحميد

تتسابق دول العالم لتطعيم سكانها ضد لقاح كورونا أملا فى خفض أعداد الإصابات والوفيات بينهم فى ظل ظهور متغيرات أشد فتكا من الفيروس، ووفقا بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية، تم تلقى 98.3 مليون جرعة من اللقاح فى 62 دولة، بنهاية يوم الأحد 31 يناير. وكان المعدل اليومى الأخير حوالى 4.20 مليون جرعة فى المتوسط.

وحظى لقاح فايزر بيوتيك بموافقة لاستخدامه فى أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، وبدأت حملات التطعيم فى أكثر من 62 دولة، وبدأ كذلك التطعم بلقاح موديرنا الذين تبين أنه يخفض إصابات كورونا بنسبة 95% فى التجارب التى أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين.

ورصدت صحيفة تايمز البريطانية قائمة الدول العشر الأكثر توزيعا للقاح مقارنة بعدد سكانها، وتصدر جبل طارق القائمة على الرغم من تلقى 12.866 شخص فقط التطعيم، لكنهم يمثلون 38.2% من إجمالى عدد السكان، الذى لا يتجاوز 35 ألف.

فى المركز الثانى جاءت إسرائيل التى طعمت حتى الآن 34.7% من سكانها، وبلغ عدد من تلقى لقاح كورونا حتى الآن فى الدولة العبرية 3 مليون و5382 شخص. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المركز الثالث وحصل على جرعات اللقاح حتى الآن 2.864.167 من المقيمين فيها، بنسبة 29% من إجمالى السكان.

وفى المركز الرابع جاءت المملكة المتحدة، التى طعمت 8 مليون و387 ألف و940 شخص، بنسبة 12.3% من السكان، لتعد أبرز الدول فى أوروبا فى سباق اللقاح. فى حين جاءت البحرين فى المركز الرابع بتطيعم 10% من سكانها، وبلغ عدد من حصل على اللقاح فيها 170.433 شخص.

وفى المراكز الخمس التالية (من السادس غلى العاشر) جاءت كل من الولايات المتحدة، حيث تلقى اللقاح 7.3% من السكان، ومالطا بنسبة 5.2% والدنمارك بنسبة 3.2%، وآيسلندا 3.1% وأيرلندا، 3%.