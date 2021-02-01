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"الخارجية الفلسطينية": وفاة و368 إصابة بكورونا بين جالياتنا حول العالم

الإثنين، 01 فبراير 2021 10:06 م
"الخارجية الفلسطينية": وفاة و368 إصابة بكورونا بين جالياتنا حول العالم فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 364 وفاة، والإصابات إلى 12 ألفا و30 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وذكرت سفارة فلسطين لدى فنزويلا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 4، فيما سجلت 15 إصابة سابقة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في صفوف الجالية في شيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9029 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الثامن على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

 

 

 


الخارجية الفلسطينية

فلسطين

رام الله

القدس المحتلة

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