الاحتفال بأول موسم لحصاد بطاطس التصنيع فى بنى سويف ضمن مشروع "عايشين بخيرها"

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الاحتفال بأول موسم حصاد بطاطس التصنيع، وذلك ضمن مشروع "عايشين بخيرها" ويستهدف التمكين الاقتصادى للمزارعين بالقرى وتحقيق الأمن الغذائى، ورفع المستوى الاقتصادى والقضاء على معدلات سوء التغذية وتوفير فرص التوعية والتدريب والعمل من أجل حياة كريمة.

وشهد الافتتاح حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، نهى محمد مدير التعاون الدولى بالمحافظة، المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة ببا.

وتفقد المحافظ الحقول الإرشادية على مساحة 3 أفدنة بقرية الشريف، منها فدانان يتم ريهما بنظام التنقيط، والتى تولت الهيئة تكلفة إنشاء شبكات الرى وتوفير الأسمدة والتقاوى والمبيدات والمغذيات، بجانب فدان ثالث يتم ريه بالطرق التقليدية من خلال الغمر، ويتم استخدام أحدث أساليب الزراعة والرى التى تم تطبيقها بالحقول التى تتوافر بها أجهزة لقياس نسبة الرطوبة فى التربة لتنظيم عملية الرى.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن المشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 200 فدان موزعة فى قرى : الشريف، بنى قاسم، الإمام، قمبش، ويستهدف 215 مزارعا منهم 44 سيدة و171 رجل، حيث تم تقديم الدعم الفنى للمزارعين من خلال تدريب بالتعاون مع محطة بحوث سدس الزراعية، وتنظيم زيارات ميدانية للمزارعين لمتابعتهم بداية من زراعة العروة الحالية التى بدأت فى أول أكتوبر الماضى ويتم حصادها اليوم.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بهذا المشروع، الذى يستهدف تطوير قدرات المزارعين لتحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تطبيق نهج متكامل للتغلب على التحديات التى تواجه قطاع الزراعة وعلى رأسها توفير الأدوات والإمدادات والتمويل والتدريب والإرشاد الزراعى، مشيرا الى أن أهم ما يميز المبادرة بأنها زراعة حديثة بإنتاجية أعلى تصل إلى 40% وجودة أعلى مع توفير 30% من مياه الرى وحوالى 60% من الأسمدة مع استفادة المزارعين عن طريق التجربة وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وذلك يخلص مفهوم التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن التنمية الزراعية هى إحدى القطاعات التى تتضمنها الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة والتى تتضمن دعم كل الجهود فى هذا المجال؛ حاليا توجد خطوات عملية نتجت عن استراتيجية تنمية قطاع الزراعة، منوها عن خطوات عملية فى مجال زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية مع موافقة الحكومة على إنشاء مدينة نباتات طبية وعطرية، نستهدف منها تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة من خلال التصنيع المتقدم.

كما أشار محافظ بنى سويف الى مشروعات قادمة فى مجال المناطق اللوجستية وميناء جاف للتكامل مع جهود التنمية الزراعية والتصنيع الزراعى، خاصة وأن بنى سويف أصبحت واعدة بعد توجيه كم كبير من المشروعات القومية فى مجال البنية التحتية خلال الـ6 سنوات الماضية، مؤكدا على أن بنى سويف صناعية وزراعية وواعدة فى قطاعات أخرى اقتصادية.



الاحتفال بأول موسم لحصاد بطاطس التصنيع فى بنى سويف (1)



الاحتفال بأول موسم لحصاد بطاطس التصنيع فى بنى سويف (2)



الاحتفال بأول موسم لحصاد بطاطس التصنيع فى بنى سويف (3)