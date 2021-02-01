اليوم السابع
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الأمير البريطانى هارى يتلقى اعتذارا عن تقرير بأنه تخلى عن مشاة البحرية

الإثنين، 01 فبراير 2021 01:55 م
الأمير البريطانى هارى يتلقى اعتذارا عن تقرير بأنه تخلى عن مشاة البحرية الأمير هارى
رويترز

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حصل الأمير البريطاني هاري على اعتذار وتعويض كبير من ناشري صحيفة ذا ميل أوف صنداي اليوم الاثنين بعد أن رفع دعوى قضائية على الصحيفة اتهمها فيها بالتشهير بسبب مزاعم عن أنه تخلى عن مشاة البحرية الملكية.

ورفع هاري الدعوى بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا في أكتوبر جاء فيه أنه قطع الاتصال مع مشاة البحرية التي كان على صلة رسمية بها حتى تخلى عن واجباته الملكية في مارس الماضي.

وقالت محاميته جيني آفيا أمام المحكمة العليا في لندن إن الصحيفة سوت أمورها الآن مع الأمير بشأن التقرير "التشهيري الكاذب الذي لا أساس له".

 


الامير هارى

مشاة البحرية

بريطانيا

صحيفة ذا ميل أوف صنداي

لندن

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