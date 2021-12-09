وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع برامج الانتقال لسوق العمل ويشيد بالمعلمين المتطوعين

ناقش محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، برامج الانتقال إلى سوق العمل "التوجيه والإرشاد المهنى، وريادة الأعمال والابتكار" ضمن برنامج دعم التشغيل التابع للوكالة الإنمائية الألمانية (GIZ) بحضور سماح وديد، خبير ببرنامج دعم التشغيل، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ ، تستهدف الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى العمل بديوان المديرية العديد من الأنشطة منها إدراك الذات، وإدراك الفرص، والانتقال من المدرسة إلى العمل، واكتشاف المبتكرين ورعاية الابتكارات، ودعم ريادة الأعمال، ودراسة سوق العمل.

وأضاف عبدالله، أنه تفقد العديد من المدارس منها مدرسة كفر دفرية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وناقش الطلاب فيما دروسه من موضوعات، مشيداً بمعلمة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي، بهية حسن محمد، مؤكداً نه سيكرمها، كما أثنى على المعلمين المتطوعين، موجها انذاراً لمدير المدرسة لعدم نظافة المدرسة ودورات المياه والفناء.