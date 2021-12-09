وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجتمع بالأئمة للتأكيد على عدم وضع صناديق تبرعات بالمساجد

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، بمديرى الإدارات الفرعية ومفتشيها ورؤساء الأقسام بالمديرية بمركز الإمام محمد عبده الثقافى، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والشيخ أحمد عبد المنعم رئيس المساجد بالمديرية، لمتابعة سير العمل والوقوف على المستجدات ومناقشة بعد التعليمات الخاصة بتنظيم العمل بالإدارات الفرعية والمساجد.

وأكد الاجتماع عدم وضع الصناديق داخل المساجد والزوايا أو في محيطها أو جمع التبرعات النقدية، وتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص الإجراءات الاحترازية والتباعد والفتح والغلق وتطهير وتنظيف دورات المياه وصلاة الجنائز، مراجعة توزيع الأئمة والعمال داخل المساجد والزوايا بصورة عادلة تحقق أعلى درجات صالح العمل.

كما أكد متابعة خطبة الجمعة ورصد أي مخالفة تخص الموضوع أو الوقت المحدد مع عدم تمكين أي شخص غير مرخص له من صعود المنبر ومراجعة دفاتر الحضور الخاصة بالمساجد مع تنظيم الراحات والمناوبات وترقيم الدفتر وختمه على كل صفحاته والتنبيه بعدم الكشط أو وضع المزيل.

ووجه وكيل أوقاف الإسكندرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يبذله من جهد ملحوظ في مجال الدعوة ومواجهة أصحاب الفكر المنحرف وعلى ثقته فيه في هذه الفترة التي قضاها وكيلا لوزارة الأوقاف بالإسكندرية، كما وجه الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ما يبذله من جهد للنهوض بالمحافظة على كافة الاصعدة.

كما وجه الشكر لكل قيادات المديرية والادارات الفرعية والسادة الأئمة وجميع العاملين بأوقاف الإسكندرية على كل ما قدموه ويقدمونه من جهد في خدمة بيوت الله عزوجل.

وأشاد بالفترة التي قضاها بالإسكندرية موجه الشكر والتقدير للشعب السكندري على حسن تعاونه والتزامه ومحافظته على بيوت الله عز وجل وتفهمه لخطورة هذه المرحلة.