مستشفى سوهاج الجامعى تجرى 10 عمليات قسطرة قلب للأطفال بالمجان .. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى مستشفى سوهاج الجامعى 10 عمليات قسطرة قلب علاجية للأطفال بالمجان، حيث أجرى تلك العمليات الدكتورة أمل السيسى أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة ورئيس الرعاية المركزة لجراحات القلب والصدر بمستشفى أبو الريش، وذلك بالتعاون مع فريق طبى بوحدة قلب الأطفال بالجامعة صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أنه تم إجراء تلك العمليات بالمجان، وذلك دعماً من مؤسسة وفاء لمصر، حيث تبلغ إجمالى تكلفة تلك العمليات 350 ألف جنيه، أى مايقرب من 35 ألف جنيه للعملية الواحدة.

وقال الدكتور مصطفى أبو سديرة رئيس قسم الأطفال، أنه على مدار يومين تم إجراء 6 عمليات قسطرة علاجية لغلق ثقب بين البطينين و3 عمليات غلق ثقب بين الاذنين، كما تم إجراء عملية أخرى لتوسيع ضيق فى الشريان الرئوي، مضيفاً أن فريق عمل أطباء وحدة قلب الأطفال ضم كل من الدكتورة صفاء حسين رشوان أستاذ أمراض قلب الأطفال، والدكتورة ياسمين أبو زيد، والدكتورة سمية صبرى مدرسين مساعدين، ومينا سامى ونهلة عبد العزيز أطباء مقيمين بالوحدة، إلى جانب فريق أطباء التخدير والفنيين والتمريض.



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