كل ما تريدين معرفته عن أكياس الشيكولاتة بعد إصابة ياسمين عبد العزيز

كتبت أمل علام

تحدثت النجمة ياسمين عبد العزيز فى لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى عن مرضها وأسبابه، حيث تعاني من مرض يسمى "أكياس الشيكولاتة"، منتشر لدى بعض النساء، ومصابة به منذ أن كانت في الـ 16 من عمرها، وأشارت خلال تصريحاتها أنها تشعر بآلام محددة تتطلب إجراء جراحة من أجل السيطرة على الأمر، وكانت الجراحة الأولى التي تجريها وهي في الـ 16 من عمرها، إلا أنها هذه المرة توجهت لإجراء الجراحة والتي كانت بداية أزمتها الصحية وأخبرها طبيبها أنها ستظل في المستشفى ليومين أو ثلاثة، ولكنها بعد الخروج من العمليات شعرت بألم رهيب، وهو ما جعلها تصرخ بشدة، ومن هنا بدأت رحلة ياسمين عبد العزيز الصحية المؤلمة.

ياسمين عبد العزيز

كل ما تريدين معرفته عن أكياس الشيكولاتة chocolate cyst ؟

وفقا لموقع Midecal News Today، فان أكياس الشوكولاتة هي أكياس غير سرطانية مملوءة بالسوائل والتي تتكون عادة في عمق المبايض، وسبب التسمية هو مظهرها البني الشبيه بالقطران، حيث تشبه الشيكولاتة المذابة، وتسمى أيضًا أورام بطانة الرحم المبيضية، يمكن أن يؤثر كيس الشيكولاتة على أحد المبيضين أو كليهما.

تحدث أكياس الشيكولاتة في 20 إلى 40% من النساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة، حيث تنمو أجزاء من بطانة الرحم خارج الرحم على أعضاء الحوض الأخرى، ويزداد النسيج خارج الرحم سماكة وينزف، تمامًا كما يحدث لنسيج بطانة الرحم في العادة خلال دورات الحيض الشهرية.

ياسمين عبد العزيز

ووفقًا لتقديرات مؤسسة بطانة الرحم الأمريكية، فان بطانة الرحم هو اضطراب شائع تنمو فيه بطانة الرحم، المعروفة باسم بطانة الرحم المهاجرة، خارج الرحم وعلى المبيضين وقناتي فالوب .

وتعتبر أكياس الشيكولاتة هي ناتجة عن البطانة المهاجرة، وكيس الشيكولاتة هو كيس يكون على المبيض مملوء بدم قديم، هذه الأكياس، التي يسميها الأطباء أورام بطانة الرحم، ليست سرطانية.

الأسباب..

تعتبر أكياس الشيكولاتة من الأعراض المحتملة لبطانة الرحم المهاجرة، حيث يسبب هذا المرض أكياس الشيكولاتة، حيث يؤدى إلى نمو هذا النسيج خارج الرحم، يمكن أن تلتصق أنسجة بطانة الرحم بالمبيضين وقناتي فالوب والأعضاء المجاورة، مثل المثانة، يمكن أن يسبب ذلك فترات مؤلمة، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الأعضاء التي تؤثر عليه.

يقسم الأطباء البطانة المهاجرة إلى مراحل، وفقًا لمدى انتشار أنسجة بطانة الرحم إلى مناطق أخرى من الجسم، المرحلتان 3 و 4 هي الأشد خطورة، وهما الأكثر احتمالاً للتسبب في أورام بطانة الرحم.



كيف اصيبت ياسمين باكياس الشيكولاتة

وقال الموقع، إذا لم يتلقَ الشخص المصاب العلاج، فقد تزداد شدته وقد تتطور أكياس الشوكولاتة.

الأطباء لا يعرفون ما الذي يسبب البطانة المهاجرة حيث تشير معظم الأبحاث إلى أن هرمون الاستروجين يلعب دورًا رئيسيًا، على الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من سبب تسبب الهرمون في حدوث الحالة لدى بعض الأشخاص دون غيرهم.

يمكن أن تشمل عوامل خطر الإصابة بالبطانة المهاجرة وأكياس الشوكولاتة ما يلى:

الوراثة..

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من البطانة المهاجرة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.



ياسمين عبد العزيز وسبب مرضها

تدفق الدورة الشهرية إلى الوراء..

يحدث هذا عندما ينتقل الدم في الاتجاه المعاكس، متصاعدًا قناة فالوب بدلاً من الخروج من المهبل.

اضطرابات المناعة..

قد تسبب بعض مشاكل الجهاز المناعي، وخاصة اضطرابات المناعة الذاتية.

الإصابات..

يرتبط تلف الرحم أو الهياكل المحيطة بزيادة خطر الإصابة بالبطانة المهاجرة، يمكن أن تحدث هذه الإصابات، على سبيل المثال، أثناء الولادة القيصرية.

الأعراض ..

ووفقا لموقع Healthline ، إنه من المستحيل تشخيص كيس الشوكولاتة من الأعراض وحدها،، يجب على الطبيب فحص المبايض باستخدام الموجات فوق الصوتية، لتشخيص هذا النوع من الكيس بشكل قاطع، يحتاج أخصائي الرعاية الصحية إلى فحص الأنسجة تحت المجهر، إذا كانوا لا يزالون غير متأكدين، فقد يوصون بإزالة الكيس للتحليل.

تتشابه أعراض كيس الشوكولاتة مع أعراض التهاب بطانة الرحم. يمكن أن تشمل: فترات مؤلمة، ألم الحوض غير المبرر بين فترات، مشاكل في الجهاز الهضمي، حركات الأمعاء المؤلمة، فترات الحيض الثقيلة، صعوبة في الحمل

العلاج ..

يعتمد العلاج على الأعراض والأهداف الإنجابية، إذا كانت تشمل الحمل، فإن الهدف الرئيسي من العلاج هو الحفاظ على الخصوبة أو تعزيزها، في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بالانتظار ومراقبة الكيس بعناية لمعرفة ما إذا كان ينمو.

قد يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية لإزالة الكيس في ظل الظروف التالية: الكيس كبير جدًا، فترات مؤلمة، هناك علامات على العقم.

في بعض الأحيان، يقوم الأطباء بإجراء يسمى استئصال المبيض الذي يزيل المبيض ويمكن أن يخفف من أعراض البطانة المهاجرة ومع ذلك، لا ينصح الأطباء بهذا العلاج للنساء اللاتي يأملن في الحمل.

الخصوبة..

يمكن أن تؤثر أكياس الشوكولاتة على الخصوبة، حيث يمكن أن تجعل بطانة الرحم عملية الحمل صعبة، ويمكن أن تجعلها أكياس الشوكولاتة أكثر صعوبة، بالنسبة للنساء اللواتي يخططن للحمل بدون أطفال الأنابيب، فإن الاستئصال الجراحي لكيس الشوكولاتة قد يحسن الخصوبة.

وقال وقع ميديكال نيوز توداى، أكياس الشوكولاتة غير سرطانية ومع ذلك، فهي من مضاعفات البطانة المهاجرة، والتي يربطها المهنيون الطبيون بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لا يزال الخطر المطلق منخفضًا نسبيًا.

ويحذر الموقع السيدات،قائلا: إذا كانت الدورة الشهرية مؤلمة أو ثقيلة جدًا أو تحتوي على العديد من الجلطات الدموية، فيجب على السيدة مراجعة أخصائي الرعاية الصحية.