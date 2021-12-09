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عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس.. صور

الخميس، 09 ديسمبر 2021 10:24 ص
عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس.. صور عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحسنا فى حالة الطقس مع سطوع للشمس بصورة طبيعية، وعادت للتحليق من جديد رحلات البالون الطائر بالبر الغربي عقب إلغائها أمس، وذلك نتيجة شدة الرياح والطقس المتقلب، وخرجت الرحلات فى السماء وعلى متنها عشرات السائحين فى 16 شركة بالون مختلفة بالمحافظة.

وفى هذا الصدد، شهد أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، اليوم الخميس، إصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بالتحليق فى سماء المحافظة بعد إلغاؤها أمس، حيث قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بإنطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية.

وتزينت سماء المدينة اليوم برحلات البالون من مختلف الشركات الـ16 العاملة بغرب الأقصر، حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة.

جدير بالذكر، أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون.

وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.

رحلات البالون تحلق فى البر الغربي بالأقصر
رحلات البالون تحلق فى البر الغربي بالأقصر

 

عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس بعد إلغاؤها أمس
عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس بعد إلغاؤها أمس

 

عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس
عودة رحلات البالون الطائر لسماء الأقصر مع تحسن الطقس

 


الاقصر

عودة البالون الطائر بالاقصر

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اخبار اليوم

رحلات البالون بالاقصر

البالون الطائر بالاقصر

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