ضبط 4 أطنان سكر تموينى وتحرير 62 مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار فى تنفيذ حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة للأسواق والمخابز البلدية وكافة المنشآت الغذائية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين للتأكد من سلامة الغذاء حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، والجهات المعنية، حيث تم ضبط 4 أطنان سكر تموينى مدعم و20 كرتونة زيت تمويني، كما تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إنه بجانب الكميات المضبوطة، تم تحرير 62 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين " خبز نقص وزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والانتاج، عدم إعلان عن أسعار،مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية فى تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.