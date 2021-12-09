تنظيم مسابقة أوائل الطلاب وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمات التعليمية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي تنظيم مسابقة أوائل طلبة الصفوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي العام، بالمدارس الرسمية والخاصة عربي علي مستوي الإدارات، ومديرية التربية والتعليم.

وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب.

كما وافق المحافظ علي قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي تنفيذ مشروع إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وما تتضمنه من تطوير كافة الخدمات المقدمة إلي المواطنين من خلال التحول الرقمي، والتيسير علي مواطني المحافظة الراغبين في الحصول علي الخدمات المقدمة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار جائحة كوفد 19.

ومن المقرر أن تقدم البوابة الإلكترونية خدمات استخراج بيان نجاح طالب لجميع المراحل التعليمية، بيان قيد طالب، وخدمات أخرى متنوعة تخص الطالب والعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.