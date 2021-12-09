تكريم الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمشاركة سماح إبراهيم وكيل المديرية، الطلاب المشاركين فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أن فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة تمت علي مستوى المحافظة بعد التصفيات النهائية علي مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة، بتنفيذ ورعاية إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بقيادة حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وفريق العمل بالعلاقات العامة، والعلاقات العامة بجميع الادارات التعليمية واشتراك موجهي المواد الأساسية بالمديرية والادارات التعليمية.

وأعلن محمد حسن جاد النتيجة النهائية علي مستوى المحافظة في المرحلة الإعدادية، حيث جاء في المركز الأول فازت مدرسة شبلنجة الأعدادية المشتركة إدارة بنها التعليمية، والمركز الثاني مدرسة الخانكة الأعدادية بنات 1 إدارة الخانكة التعليمية، والمركز الثالث مدرسة زوسر الخاصة عربي إدارة شرق شبرا التعليمية.

أما المرحلة الثانوية ففاز بالمركز الأول مدرسة المنشأة الكبرى الثانوية المشتركة إدارة كفر شكر، والمركز الثاني مدرسة طحانوب الثانوية المشتركة إدارة شبين القناطر، والمركز الثالث مدرسة عرب جهينة الثانوية المشتركة إدارة شبين القناطر.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أثناء اللقاء مع الطلبة، إن تحقيق الطلاب المراكز المتقدمة وفوزهم في المسابقة يأتى كنتيجة لانتظام العملية التعليمية والجهد المبذول من المدرسين فى جميع مدارس المحافظة، حيث هنأ الطلاب المكرمين بتفوقهم المميز، مطالباً إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين، مؤكدًا على أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، موجها الشكر للقائمين على المسابقة (فريق العلاقات العامة بالمديرية وفي كل الإدارات التعليمية،توجيه المواد الأساسية ).

وقدمت سماح وكيل المديرية، التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربة عن تقديرها لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح،الذي يعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيراً إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم العملية.





التكريم



تعليم القليوبية يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية



تكريم الطلاب



جانب من التكريم



