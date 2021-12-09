تعيين عاصم العيسوى قائما بأعمال عميد طب الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، قرارا بقيام الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم.

ويعتبر ثانى قرار تعيين لرئيس جامعة الفيوم الجديد بعدما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور ياسر مجدى أنور حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم.

من الجدير بالذكر أن ياسر حتاتة حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، وحصل على درجة ماجستير الجراحة العامة ودرجة دكتوراه الجراحة العامة بكلية الطب جامعة معادلة شهادة زمالة كلية الجراحين الملكية بأدنبرة بدرجة الدكتوراه من المجلس الأعلى للجامعات ، ويشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة الفيوم ، الجراحة بالجامعة ذاتها، واستشارى جراحة الكبد والقنوات المرارية وعضو فريق زراعة الكبد فى "مستشفيات دار الفؤاد".

تدرج ياسر حتاتة فى الترقيات العلمية بكلية الطب بجامعة الفيوم؛ حيث بدأ مشواره معيدا ، ثم مدرسا مساعدا ، ثم مدرسا وأستاذا مساعدا وتم ترقيته كأستاذ عام، ومن الاهتمامات البحثية له جراحات المناظير وجراحات الجهاز الهضمى وجراحات زراعة الكبد.