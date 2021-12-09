بروتوكول تعاون بين جنوب الوادى وبيت الزكاة والصدقات المصرى لتوفير الرعاية الطبية

قنا صابر سعيد

وقع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء محمد عمرو لطفى، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وبيت الزكاة والصدقات المصري، جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة جنوب الوادى لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بناء على تنسيق الدكتور طارق سالمان، مستشار بيت الزكاة للشئون الطبية و العلاجية، وبحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن البروتوكول يهدف إلى خدمة أهالي جنوب الصعيد من المستحقين للزكاة وتستلزم ظروفهم الصحية تلقى علاجات وعمليات جراحية مكلفة، لتصبح جامعة جنوب الوادي هي أول جامعة توقع مثل هذا البروتوكول لخدمة أهالي جنوب الصعيد وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأوضح "غرباوى" أنه يتم من خلال هذا البروتوكول إحالة أصحاب هذه الحالات إلى مستشفيات الجامعية لتلقى العلاج مجانا، وكذلك تغطية من يلزمه أي إجراء طبي وليس له تأمين صحى ومن المستحقين للزكاة.

وثمن رئيس الجامعة، دور مشيخة الأزهر متمثلة في بيت الزكاة والصدقات، في المشروعات التنموية التي تقدمها للمجتمع والتي تأتى على رأسها العناية والرعاية بالصحة العامة للمواطنين ذوى القدرات المالية الضعيفة والأولى بالرعاية.