استمرار هبوب الرياح وعودة الدراسة غدا بكفر الشيخ

محمد سليمان

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، المائل للبرودة، وهبوب رياح ما بين متوسطة وخفيفة، واستمرار توقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس ورسو مراكب الصيد بميناء الصيد بالبرلس، كما رست عدد من المراكب بقرى مطوبس المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

وتستأنف الدراسة اليوم الخميس، بمدارس كفر الشيخ بكافة مراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفني بعد تعطل الدارسة أس الأربعاء، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،حرصا على سلامة الطلاب.