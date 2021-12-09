اليوم السابع
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استمرار هبوب الرياح وعودة الدراسة غدا بكفر الشيخ

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:13 ص
استمرار هبوب الرياح وعودة الدراسة غدا بكفر الشيخ استمرا هبوب الرياح على بمحافظة كفر الشبخ
محمد سليمان

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رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، حالة الطقس على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، المائل للبرودة، وهبوب رياح ما بين متوسطة وخفيفة، واستمرار توقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس ورسو مراكب الصيد  بميناء الصيد بالبرلس، كما رست عدد من المراكب بقرى مطوبس المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.
 
وتستأنف الدراسة اليوم الخميس، بمدارس كفر الشيخ بكافة مراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفني بعد تعطل الدارسة أس الأربعاء، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،حرصا على سلامة الطلاب.
 


كفر الشيخ

طقس

هيئة الأرصاد المصرية

البحر المتوسط

رحلات الصيد

بحيرة البرلس

ميناء الصيد

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