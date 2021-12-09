اجتماع لمناقشة معدلات إنجاز الأعمال فى المناطق العشوائية بالسنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

عقد متولى عبد العال متولى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، اجتماعا اليوم الخميس بمبنى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، لمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة السنبلاوين، بحضور إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وأسامة إسماعيل منسق عام صندوق التنمية الحضارية برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس عمر ناصق وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس حامد طاهر استشارى المشروع، والمهندس محمود سليمان وحدة تطوير المناطق العشوائية، والمهندس محمد حسين مدير الإدارة الهندسية، وحمدى العجمى مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وإيهاب السرو ى مدير المساكن برئاسة المركز، وعبدالباسط المتولى بمشروعات رئاسة المركز.

وتم استعراض معدلات إنجاز الأعمال فى المناطق غير المخططة فى ثلاث مناطق بالسنبلاوين وهى (عزبة صقر _ سوق السمك _ مثلث برقين).

وأكد رئيس المركز ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وقطاعات المرافق والتى تشمل (الكهرباء_الغاز_التليفونات_والمياه والصرف الصحي).

كما تم مناقشة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مساكن عزية صقر ومساكن الجبانة القديمة، وعمل معاينة على الطبيعة على أرض الواقع لمنطقة مساكن عزبة صقر، جدير بالذكر أن معدلات التنفيذ تتم وفق البرنامج الزمنى المحدد.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المناطق العشوائية تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية بشأن بذل أقصى الجهود للقضاء على جميع المناطق العشوائية بالجمهورية، وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم مشيدًا بالدور الذى يقوم به صندوق تطوير العشوائى.