اليوم السابع
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إقالة مدير مدرسة بالمنيا لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:23 م
إقالة مدير مدرسة بالمنيا لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إقالة مدير مدرسة لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى.

 

وقال بيان صادر عن المديرية منذ قليل إنه بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أصدر وكيل الوزارة قرارا بإقالة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة المنيا التعليمية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بالسماح لطلاب المدرسة بالخروج قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي مما عرض حياة الطلاب للخطر الازدحام والتدافع أمام باب المدرسة.

 

وأضاف البيان أن ذلك القرار جاء في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومناخ أمن لأبنائنا الطلاب ومحاسبة المقصرين في أداء المهام الموكلة بهم.


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اخبار المنيا

محافظة المنيا

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