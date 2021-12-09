اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 04:01 م
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أجواء دافئة مع سطوع الشمس ببنى سويف.. مباشر من طريق مصر أسوان الزراعى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:44 م
أجواء دافئة مع سطوع الشمس ببنى سويف.. مباشر من طريق مصر أسوان الزراعى طريق مصر أسوان الزراعى
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الدافئة مع ارتفاع فى درجة الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس.

ورصد اليوم السابع سيولة مرورية على طريق القاهرة اسوان الزراعى مع حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية وسطوع لأشعة الشمس .

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.


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