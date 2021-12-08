5 أعراض شائعة لالتواء الظهر.. اعرف أسبابه وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

آلام الظهر شائعة جدًا وغالبًا ما تتحسن في غضون بضعة أسابيع أو أشهر، في كثير من الأحيان لا يمكن تحديد سبب آلام الظهر، فقد يكون الألم في بعض الأحيان ناتجًا عن إصابة مثل التواء أو إجهاد ، ولكن غالبًا ما يكون بدون سبب واضح، أما التواء الظهر فقد يكون نتيجة السقوط أو الالتواء المفاجئ .

ما هي أعراض التواء الظهر؟



ووفقا لتقرير موقع " اكسبريس"، تشمل الأعراض الرئيسية لالتواء الظهر ما يلي:

الألم الذي يتفاقم عند التحرك

تقلصات العضلات

تشنجات عضلية، بما في ذلك تقلصات العضلات المفاجئة التي لا يمكن السيطرة عليها

قلة وظيفة المفصل أو نطاق حركته بما في ذلك صعوبة المشي أو الانحناء للأمام أو الجوانب أو الوقوف بشكل مستقيم.

فرقعة وقت الإصابة.

ما العوامل التي تعرضك لخطر إضافي للإصابة بالتواء الظهر؟



هناك العديد من العوامل التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بالتواء الظهر.

يعد ضعف عضلات الظهر أو البطن أو أوتار الركبة المشدودة أحد العوامل التي تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالتواء الظهر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانحناء المفرط لأسفل الظهر وزيادة الوزن يمكن أن يعرضك لخطر أكبر.

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، لا سيما في تمارين الدفع والسحب مثل رفع الأثقال أو كرة القدم ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إصابات أسفل الظهر.

كيفية علاج التواء الظهر؟



يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بالالتواءات الانتظار ما بين أربعة وستة أسابيع قبل الاتصال بالطبيب، حيث يختفي الألم عادة قبل نقطة الستة أسابيع.

ومع ذلك، إذا تعرضت لإصابة خطيرة، فقد تحتاج إلى طلب المشورة الطبية من متخصص، غالبًا ما يحاول الطبيب التحرك للسيطرة على الألم باستخدام المسكنات أو مرخيات العضلات، ويمكن أيضًا استخدام العلاج الطبيعي للمساعدة في تسريع الشفاء ومنع تكرار المرض.