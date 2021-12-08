اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 06:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية يشن حملات على الصيدليات والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:55 م
وكيل صحة الغربية يشن حملات على الصيدليات والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الحملات الدورية للتفتيش على الصيدليات، والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية والعيادات والمعامل الخاصة، وذلك لضبط سوق الدواء وسوق الأغذية، والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الغلق الإدارى للصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ عده حملات تفتيشيه لإدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر ومراقبة الأغذية خلال شهر الماضى وتم غلق 20 مركز طبى ومعمل وعيادات خاصة بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر للمؤسسات الصيدلية المخالفه لعدم وجود مدير لمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك لوجود أدوية محظور بيعها فى الصيدليات وكذا مراقبة الأغذية اخذ عينات واعدام الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


حملات

صحة الغربية

وكيل صحة الغربية

مستشفيات الغربية

الغربية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة