وكيل صحة الغربية يشن حملات على الصيدليات والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية

الغربية محمد طارق

كثف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الحملات الدورية للتفتيش على الصيدليات، والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية والعيادات والمعامل الخاصة، وذلك لضبط سوق الدواء وسوق الأغذية، والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الغلق الإدارى للصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ عده حملات تفتيشيه لإدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر ومراقبة الأغذية خلال شهر الماضى وتم غلق 20 مركز طبى ومعمل وعيادات خاصة بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر للمؤسسات الصيدلية المخالفه لعدم وجود مدير لمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك لوجود أدوية محظور بيعها فى الصيدليات وكذا مراقبة الأغذية اخذ عينات واعدام الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.