اليوم السابع
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نقل مدير مدرسة بكفر شكر فى القليوبية لأخرى بعد سقوط طالب من الطابق الرابع

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:23 م
نقل مدير مدرسة بكفر شكر فى القليوبية لأخرى بعد سقوط طالب من الطابق الرابع مدرسة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات لعدد من مديري المدارس من بينهم نقل مدير مدرسة كفر الشهاوي الإعدادية إلى مدرسة تصفا الإعدادية المشتركة، كما نقلت مدرستان بالمدرسة إلى داخل الإدارة إلى مدارس أخرى، وذلك على خلفية واقعة سقوط طالب من الطابق الرابع بمدرسة كفر الشهاوى الإعدادية بكفر شكر.

يذكر أن نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية أخلت سبيل مدير مدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية بكفر شكر، ومعلمتين أحدهما بالفصل وأخرى مشرفة الدور، بعد الاستماع لأقوالهما في المحضر رقم 4915 إداري كفر شكر، وهما "رشا ح ع"، و"نهى س ك" مدرسة حصة العلوم في فصل 2/2 الصف الثاني الإعدادي، ومشرفة الطابق الرابع الذي سقط منه الطالب ولقي مصرعه فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر وجرى التصريح بدفن الجثمان

ولقي طالب بالصف الثاني الإعدادي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر بالقليوبية، ونُقل الطالب إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.

وكشفت التحقيقات أن المدرستين لم يقصروا في الواقعة، وأن الطالب سقط بمفرده من الطابق الرابع، وأن المدرسة تعمل فترة مسائية، وأن الطالب المتوفى يدعى "عمر.ع.م"، بالصف الثاني الإعدادي، وخرج من الفصل خلال حصة العلوم بعد استئذان المدرس للذهاب إلى دورة المياه وفجأة سقط من الدور الثالث دون أن يعلم أحد سبب سقوطه.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطالب سقط خلال تواجده بمفرده، مشيرا إلى أنه انتقل على الفور للمدرسة بعد وقوع الحادث ولازم أسرة الطالب بالمستشفى حتى إنهاء إجراءات الدفن وقدم العزاء لهم.


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

الادارة التعليمية بكفر شكر

حركة تنقلات

مدير مدرسة كفر الشهاوى

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