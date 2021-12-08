ندوة تثقيفية عن ترشيد إستهلاك المياه بمدرسة أبو كبير بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية ، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطالبات مدرسة أبو كبير الفنية بنات عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك بهدف توعيتهم بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد إستهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها .



أضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوة قد صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة وتم تدريب الطالبات عملياً على مجسم للسباكة، لتعليمهن كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.



أوضح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ علي المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي ، واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع ، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الإحتياج للقارئ أو المحصل بجانب إحتسابه للإستهلاك الفعلي للمشترك.







