نائب محافظ الدقهلية يشارك بالمؤتمر الدولى الحادى عشر لنقابة أطباء الأسنان

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بالمؤتمر الدولى الحادى عشر لنقابة أطباء أسنان الدقهلية، لتبادل الخبرات العلمية، فى إطار التعليم الطبى المستمر، والذى أقامته نقابة أطباء أسنان الدقهلية.

وذلك بمشاركة أساتذة طب الأسنان فى مصر وخارجها بهدف اكتساب الخبرات وزيادة التوعية والاهتمام بطب الأسنان من خلال مناقشة أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال طب الأسنان، وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر و الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور حاتم الجندى نقيب أطباء الدقهلية، رئيس المؤتمر والدكتور حسام رفعت مقرر المؤتمر و الدكتور محمد قناوى رئيس شرف المؤتمر.

ونقل نائب محافظ الدقهلية تحيات وتمنيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للحضور المشاركين فى المؤتمر، وأشاد "الشيخ" بالتعاون المثمر والبناء مع جامعة المنصورة فى المجالات المختلفة التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما أشاد الشيخ بالجهود المتواصلة لنقابة أطباء أسنان الدقهلية وحرصها على تنظيم هذا الحدث العلمى الكبير بمشاركة المختصين فى مجال طب الأسنان فى مصر وخارجها لتقديم كل ماهو جديد من خلال أبحاث ودراسات علمية متخصصة تستهدف فى النهاية تقديم الرعاية الطبية المتميزة للمواطنين فى مجال طب الأسنان حرصا على صحتهم وسلامتهم.

تنفيذا للسياسة العامة للدولة للتطوير والتوعية وزيادة المعرفة بين افراد المجتمع فى مختلف التخصصات العلمية من خلال تبادل الخبرات للمختصين وخاصة فى المجال الطبي، ففى محافظة الدقهلية كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



المؤتمر الدولى الحادى عشر



جانب من المؤتمر