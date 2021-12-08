مياه الدقهلية: ضعف المياه غدا فى 7 مناطق مركز منية النصر بسبب أعمال الصيانه

الدقهليه شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياه منية النصر، وذلك غدًا الخميس الموافق 2021/12/9 ، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 12 مساءًا، وهو الأمر الذي سوف يستدعي خفض الطاقة التشغيلية للمرفق، و ضعف المياه عن كل من برمبال القديمة - برمبال الجديدة -كفر علام -كفر أبو ذكري - ميت عاصم -منشية عاصم - الرياض.

وطالبت الشركة المواطنين، والوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز ، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال ، حتى لا تتأثر أعمالهم من عمليات الصيانه وانخفاض المياه.

يذكر بأن تم تكريم المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في ملتقي التوظيف الثاني 2021 لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة والمنعقد بكلية التجارة جامعة المنصورة يومي.

وقد أهدي الدكتور طارق مصطفى غلوش- عميد كلية التجارة درع تكريم من الكلية تقديراً للجهود المبذولة في توفير التدريب العملي لطلاب الخريجين وفقاً لبروتوكول التعاون بينهما من خلال مركز التدريب الإقليمي بالشركة والحاصل علي شهادة الأيزو .





