اليوم السابع
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مدينة إسنا تنفى وجود إنفجار بماسورة صرف صحى.. وتؤكد: الفيديو يعود لـ4 شهور مضت

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:42 م
مدينة إسنا تنفى وجود إنفجار بماسورة صرف صحى.. وتؤكد: الفيديو يعود لـ4 شهور مضت آثار كسر ماسورة مياه فى أغسطس الماضى بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أثار فيديو منتشر على صفحات التواصل الاجتماعى بالأقصر لانفجار ماسورة مياه بمدينة إسنا، حالة من الغضب بين المواطنين وعلى الفور أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الفيديو المتداول قديم ويعود لشهر أغسطس الماضي وقت إنفجار ماسورة صرف صحى بمنطقة عزبة مروان وتم إنهاء الأزمة وقتها بعمليات تجديد شاملة للمواسير بالمنطقة.

وفى هذا الصدد نفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، ماتم تداوله ببعض صفحات التواصل الإجتماعي عن فيديو إنفجار ماسورة صرف صحي بإسنا، وتأكد أن الفيديو المتداول لإنفجار قديم وتم التعامل معه بمنطقة عزبة مروان، وأهابت الوحدة المحلية بأصحاب هذه الصفحات بتحري الدقة قبل نشر الأخبار الكاذبة.

وكان قد قدم تليفزيون اليوم السابع، فى أغسطس الماضي، بثًا مباشرًا من قلب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، رصد خلاله آثار كسر ماسورة مياه خلال العمل فى مشروع الصرف الصحى بالقرية، ما أدى لغرق عدد من المنازل بالقرية وإصابة 3 مواطنين جراء الحادث، حيث شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كسرا فى خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان بقطر 700 ملم، وغمرت المياه عدد من المنازل وتسببت فى تلف الأثاث الداخلي بمياه الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء بالمناطق المجاورة للكسر.

وانتقل لموقع الكسر كل من المهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع، نائبا رئيس المدينة، والمهندس ياسر عشاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، والمهندس وفيق المدير التنفيذي لشبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومحمود الضوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا، حيث تلاحظ وجود كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي 700 ملى لمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان، وذلك أثناء حفر المقاول لتوصيلات المواسير الفرعية للصرف الصحي فاصطدم بالخط الرئيسي وتسبب في كسره.


الاقصر

فيديو لانفجار ماسورة صرف باسنا

اخبار اليوم

مدينة اسنا

شركة مياه الشرب بالاقصر

اخبار المحافظات

كسر ماسورة مياه بعزبة مروان

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