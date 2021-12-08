كفر بنى على فى سمسطا يشكون من غرق القرية فى مياه الصرف.. ورئيس المدينة يرد

كتبت- نهى عبد النبى - بنى سويف هانى فتحى

أرسل القارئ محفوظ سليم عبد البر أحمد من محافظة بنى سويف، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها أهالى قرية كفر بنى على التابعة لمركز سمسطا في محافظة بني سويف من انتشار مياه الصرف الصحى فى شوارع القرية، وقال القارىء خلال رسالته لليوم السابع" مياه الصرف الصحى أصبحت تغرق القرية وتعوق حركة المارة وبالتالى لاتستطيع الأطفالالذهاب إلى المدرسة.

قال ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف إن قرية بنى على إحدى قرى المركز لا تتمتع بخدمات الصرف الصحى، مشيراً إلى أن القرية مدرجة فى خطة الصرف الصحى.

وأضاف ناصر سيف انه فور ورود شكاوى بوجود مياه ذائدة داخل المنازل او في الشوارع يتم ارسال لجان من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعرفة مصدر المياه سواء مياه جوفية او مياه صرف المنازل ، مشيراً الى انه يتم ارسال سيارات الكسح لرفع المياه من المنازل والشوارع بالقرية.





تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".