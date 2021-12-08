"فن إدارة المقابلات الشخصية وإعداد السيرة الذاتية" ندوة بتجارة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة المنوفية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية ندوة بعنوان "فن إدارة المقابلات الشخصية وإعداد السيرة الذاتية" وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحت إشراف الدكتور أمجد عمارة عميد الكلية والدكتور محمود المتيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور محسن عبيد الاستاذ المساعد بقسم المحاسبة والدكتور أشرف خليفة المدرس بقسم المحاسبة وشيماء مجدى منسق الندوة، وحاضر فى الندوة الدكتورة نسرين المليح المدرس بقسم المحاسبة.

أشار الدكتور أمجد عمارة عميد الكلية إلى أهمية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودوره الفعال فى التواصل مع المجتمع الخارجى كما تحدث عن اهمية فن ادارة المقابلات الشخصية وإعداد السيرة الذاتية وكيفية تزويد الطالب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأوضحت الدكتورة نسرين المليح عدة مفاهيم مثل مفهوم السيرة الذاتية والأجزاء الرئيسية فيها واهم الاخطاء التى يجب تجنبها فى إعداد السيرة الذاتية بالإضافة إلى مهارات اجتياز المقابلات الشخصية، كما أكدت على ضرورة رفع الوعى لدى الطلاب فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل.

وفى نهاية الندوة خرجت بعدة توصيات منها : ضرورة إجراء المزيد من الندوات التعريفية الخاصة بمهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية ، اعداد ورش عمل لتدريب الطلاب على المهارات المطلوبة، التعاون مع مركز التطوير المهنى فى عقد ندوات وورش عمل، دعوة عدد من رجال الأعمال لتعريف الطلاب بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل.