طلاب صيدلة الزقازيق ينظمون حملة تبرع بالدم لمدة 3 أيام.. لايف وصور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل حرم كلية الآداب جامعة الزقازيق حيث قام طلاب كلية الصيدلة بتنظيم حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام.



وقال الطالب محمد حسام بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة إن الحملة بدأت لمدة 3 أيام من يوم الإثنين إلى الأربعاء داخل جامعة الزقازيق تحت رعاية رئاسة الجامعة وكلية صيدلة بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الأحرار.



وأضاف أن الطلاب قاموا بتوعية 3 آلاف طالب داخل الجامعة عن أهمية التبرع بالدم وفوائده للجسم التى تعود على المتبرع، بالإضافة إلى تعريف الأشخاص بفصائل الدم الخاصة بهم، وقياس نسبة الضغط ونسبة الهيموجلوبين.





وأضاف محمد عادل بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة أن الحملة جمعت 100 كيس حتى الآن.



وتم تعريف المتبرعين بأهمية التبرع وفوائده لهم والآخرين كونهم متبرعين دائمين حيث أن المتبرع الدائم يساهم بتبرعه في إنقاذ 504 شخص من سن 18 حتى 60 عام.



وأضافت مروة عبد الله طالبة بالفرقة الرابعة واحدى منظمات الحملة أن الحملة هدفها تحقيق رؤية مصر لرفع نسبة التبرع بالدم من 1 إلى 3% وذلك لإنقاذ الملايين من البشر المصابين بأمراض الدم والكلى والسرطان.



والوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى لأن قطرة الدم تنقذ 3 أفراد لأن كيس الدم يتكون من كرات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائح دموية ويتم فصلهم إسعاف المرضى بهم.



الطلاب



منظمين الحملة



