طقس شديد البرودة ورياح محملة بالأتربة بطريق شرق بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد طقسا شديد البرودة، ورياحا مصحوبة بالأتربة، وسط سماء ملبدة بالغيوم وانخفاض دراجات الحرارة وسرعة الرياح التى وصلت سرعتها إلى ل54 كم فى الساعة .

ورصد اليوم السابع حالة الطقس البارد والرياح الشديدة المصحوبة بالأتربة على طريق شرق بورسعيد، والتى قد تؤثر على حركة السيارات المتجهة إلى شرق تفريعة بورسعيد .

ومن ثم تسببت التقلبات الجوية والطقس السئ إلى إعلان اللواء عادل الغضبان حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس، حيث قامت المحافظة بالدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة، وتم تمركز سيارات النافوريوالكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء، بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول للتعامل السريع مع آثار الأمطار فور سقوطها، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها بعد أن تم تطهير مصارف المياه وبالوعات الأمطار .

ووجه الغضبان بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة .

ومن جهة أخرى تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء حالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.



رباح محملة بالأتربة بطريق شرق تفريعة بورسعيد



طريق شرق تفريعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد