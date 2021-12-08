ضبط مقهى يقدم الشيشة للزبائن فى حملات بمنطقة حى جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، حملة على المقاهى والكافيتريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم خلال الحملات ضبط مقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة لرواده بشارع صلاح الدين بمنطقة حى جنوب، وتم مصادرة 4 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتى خرجت فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.