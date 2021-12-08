ضبط مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص خلال حملة تموينية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 براميل بلاستيك سكر جلوكوز زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 500 كيلو جرام سكر جلوكوز، و5 براميل طحينة زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 250 كيلو جرام، وكذلك ضبط 500 كيلو سمسم، و200 كيلو جرام فةل سةدانى للتصنيع، و500 قالب حلاوة طحينية، وذلك بمصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص أو سجل صناعى بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.