ضبط سردين مملح ولحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة على محلات اللحوم المجمدة ومصانع الأسماك للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت عن ضبط 300 كجم سردين مملح و 35 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن.

وفى ذات السياق قامت مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بحملة تفتيشية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات والسلع، أسفرت عن ضبط 70 كجم لحوم مفرومة وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمركز ومدينة بركة السبع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجى اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.