صرف 78338 معاش كرامه لذوى الهمم و1700 جهاز تعويضى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة،على الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوى الهمم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،والمشاركة مع العديد من المؤسسات الخدمية والخيرية بالتنسيق مع المجلس الإستشارى لشؤون ذوي الاعاقة، لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة، وهذا فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الغير مسبوق بذوى الهمم بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم فى شتى المجالات ودمجهم فى المجتمع وتدشين مؤتمر وصندوق قادرون باختلاف لدعمهم.

وأكد اللواء المحافظ أن محافظه البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم الخدمات الاتية لذوى الهمم :

- إصدار 11067 بطاقات خدمات متكاملة

- انشاء مركز للعلاج الطبيعى يستفيد منه 1800فرد

- تخصيص 8 مكاتب تأهيل اجتماعى يستفيد منه 11313 فرد

- 4 مؤسسات تثقيف فكرى يستفيد منها 142 فرد

و جارى الإنتهاء من إنشاء مكتب تأهيل بمركز المحمودية و ادراج مكتب اخر بمركز الدلنجات

- كما تم صرف 1700 أجهزة تعويضية و 78338 معاش كرامة لذوى الهمم

- و قامت الجمعيات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدنى بتسليم عدد من النظارات الطبيه، ودراجات بخارية وكراسي متحركة وكراسي كهربائية وسماعات طبيه وأطراف صناعية باجمالى تكلفة تتجاوز 15 مليون جنية

- كما تم إنشاء 4 مؤسسات أهلية لذوى الهمم ، لتنمية مهارات وقدارات ذوى الهمم على مهن وحرف تناسبهم وتاهلهم لسوق العمل.

- 3 حضانات لرعاية أطفال ذوى الهمم لتنمية قدراتهم و مهاراتهم لتاهيلهم للانضمام بالمجتمع.

- كما تم إنشاء 13 مركز تدريب لغوى لتقديم خدمات للصم وضعاف السمع بما يتيح لهم فرص اكتساب و تنمية اللغة.

- كما يقوم مركز العلاج الطبيعى باستقبال جميع المراحل العمرية التى يتقرر لهم جلسات علاج طبيعى بإستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء

وكذا تم تقديم خدمات بمبادرة تضامن و تكاتف فى اليوم العالمى لذوى الهمم استفاد منها 67 فرد وبتكلفة 400 الف جنيه ، حيث تم توزيع 12 طرف صناعى بتكلفة اجمالية 127000 جنية - توزيع 14 سماعة اذن بتكلفة اجمالية 43000 جنية - 27 كرسى متحرك بتكلفة 56000 جنية ، 16 كرسى متحرك بتكلفة اجمالية 170000و أيضا عدد 2 دراجه بخارية بتكلفة اجمالية 37000جنيها .



التكريم بمحافظة البحيرة



التكريم



تكرم ذو الهمم بالبحيرة



تكريم ذو الهمم



تكريم



جانب من التكريم بالبحيرة



جانب من التكريم







